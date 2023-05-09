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МИД ответил на срыв возложения венков послом на кладбище в Варшаве

МИД назвал недружественным отношением срыв возложения венков послом России в Варшаве
Сергей Андреев
Сергей Андреев (Фото: Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters)

Срыв церемонии возложения венков послом России Сергеем Андреевым на мемориальном кладбище в Варшаве является проявлением недружественного отношения Польши. Об этом говорится в заявлении МИД России, которое опубликовано в телеграм-канале ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что заранее уведомили МИД Польши о планах провести церемонию. Однако Варшава не помешала толпе, пришедшей на кладбище, сорвать мероприятие, отметили в министерстве.

«Польской стороне будет заявлен решительный протест. Рассматриваем это как очередное проявление недружественного отношения с польской стороны», — сказано в заявлении. МИД России пообещал «должную реакцию» на действия Польши.

О том, что церемония возложения венков на мемориальном кладбище была сорвана, ранее сообщил сам Андреев. Посол прибыл на кладбище, чтобы почтить память погибших за освобождение Польши от фашизма солдат. Дипломата сопровождали торговый представитель России в Польше Антон Морозов и другие сотрудники российских представительств.

Посол рассказал, что возложить цветы ему не позволила толпа людей, а один человек потребовал у него снять георгиевскую ленточку. Дипломат сказал, что не пострадал, и назвал случившееся безобразием. «Видно, что была четкая установка, и полиция нас окружила, и протестующие не тянулись своими руками и ногами», — заявил Андреев.

Он сообщил, что спрашивал на месте у старшего полицейского, соответствует ли происходящее нормам закона. Тот, по словам дипломата, ответил, что на кладбище проходит согласованное с мэрией мероприятие, и предложил российским представителям удалиться.

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Представители российского посольства в Польше 9 мая традиционно возлагают венки на военном мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве. Однако в последние годы церемонию дважды срывали — в прошлом году группа лиц с украинскими и польскими флагами облила Андреева красной жидкостью и не дала ему возложить цветы к мемориалу. Посол покинул мероприятие и позже сказал, что его облили красным сиропом.

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский тогда заявил, что эмоции напавших на российского посла во время церемонии на кладбище в Варшаве ему понятны.

Теги
Польша посол венки День Победы Варшава МИД
Материалы по теме
Российскому послу не дали возложить венки в Варшаве
Общество
Посла России в Польше облили красной краской на кладбище советских воинов
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