Рогов объяснил отсутствие на параде в Москве тяжелой военной техники

Рогов: наличие тяжелой техники на параде было бы неуместно, так как она нужна на фронте

Наличие тяжелой военной техники на параде по случаю Дня Победы в Москве было бы неуместным, так как сейчас она необходима на фронте и в воинских частях. Об этом заявил член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает «РИА Новости».

«Достаточно того, что прошел танк Т-34 как символ победы в Великой Отечественной войне, зенитно-ракетный комплекс С-400 как образ того, что наше небо под защитой, а также стратегический ракетный комплекс «Ярс» как предостережение, что в случае глобального противостояния нам есть чем ответить», — сказал он.

Прошедший в Москве парад в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне состоял из пешей части и прохода колонн военной техники. Авиация в этом году не была задействована, как и танки, кроме Т-34, который открывал проезд техники. В механизированной колонне были представлены в основном колесные машины: бронемашины семейства «Тайфун» и «Тигр», БМП-2М, зенитный ракетный комплекс С-400 и пусковые комплексы «Искандер-М» и «Ярс».

По данным Минобороны, в параде Победы в этом году должны были принять участие более 10 тыс. человек и 125 единиц вооружения и военной техники.