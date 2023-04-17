Участок трассы между Москвой и Петербургом перекрыли из-за ДТП

По данным МЧС, фура столкнулась с легковым автомобилем. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет

Движение на участке трассы М-11 «Нева» в Маловишерском районе Новгородской области перекрыто из-за ДТП, сообщает управление МЧС по региону.

Происшествие произошло на 486 км по направлению в Санкт-Петербург. Фура столкнулась с легковым автомобилем, в связи с чем движение было перекрыто. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Для нормализации движения на месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

Утром 26 февраля на 504-м километре трассы М-11 произошла авария. Изначально столкнулись два легковых автомобиля и два грузовика, затем в ДТП попали еще несколько десятков машин. В общей сложности количество автомобилей, участвовавших аварии, достигло 41. Один человек погиб, еще пять человек были госпитализированы.

Скоростная автомагистраль между Москвой и Санкт-Петербургом составляет 684 км. На большинстве участков за проезд взимается плата.