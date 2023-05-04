Грузовик с танковыми снарядами столкнулся с фурой с топливом в Нижегородской области

Грузовик с боеприпасами столкнулся с фурой в Нижегородской области

На трассе М-7 в районе села Мячково в Нижегородской области грузовик, перевозивший танковые боеприпасы, столкнулся с фурой с топливной цистерной. ДТП произошло еще 25 апреля, но о нем стало известно только сейчас, пишет NN.ru.

По предварительным данным, водитель грузовика со снарядами не справился с управлением. В результате столкновения боеприпасы вывалились на дорогу, утечки топлива из цистерны не было. Никто не пострадал.

Утром на федеральной дороге Тюмень — Омск в Абатском районе Тюменской области загорелась фура. Трассу перекрыли, движение регулируют сотрудники ГИБДД. Полностью дорогу освободят после эвакуации загоревшегося большегруза.