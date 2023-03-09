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Вылетевший в Ижевск самолет вернулся в Пулково сразу после взлета

Пулково: вылетевший в Ижевск самолет вернулся в аэропорт по технической причине
Фото: izhavia.su
Фото: izhavia.su

Выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Ижевск самолет компании «Ижавиа» вернулся в аэропорт вылета по технической причине, заявили РБК в пресс-службе Пулково.

«На борту находились 88 пассажиров и 4 члена экипажа. Посадка произведена в штатном режиме», — сообщили в аэропорту.

ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы ранее написали, что пассажирский Boeing 737 экстренно сел в Пулково сразу после вылета в Ижевск.

ТАСС указывал, что борт подал сигнал тревоги через 10 минут после взлета, находясь в этот момент в 3 тыс. метров над городом. По информации «Интерфакса», по предварительной версии, причиной стало возгорание в одном из двигателей. Собеседник агентства сказал, что туда могла попасть птица.

Вечером 6 марта самолет, выполнявший рейс из Самары и приземлившийся в Казани, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 35 пассажиров, в том числе трое несовершеннолетних, и три члена экипажа, никто пострадал, заявляли в Приволожской транспортной прокуратуре. По факту произошедшего начали проверку.

Теги
самолет Санкт-Петербург Ижевск Аэропорт Пулково
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