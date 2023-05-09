Гладков сообщил о работе ПВО на юго-западе Белгородской области

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На западе Белгородской области сработала система ПВО, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«В Грайворонском городском округе сработала система ПВО. По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы», — написал он.

Грайворонский район расположен на юго-западе Белгородской области, на границе с Харьковской и Сумской областями Украины. Площадь его составляет около 850 кв. км, население — около 30 тыс. жителей.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. В регионе действует желтый уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.



Из соображений безопасности в регионе в этом году были отменены военный парад 9 мая и шествие «Бессмертного полка». Такое решение Гладков объяснял нежеланием «провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих».