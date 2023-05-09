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Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал в своем телеграм-канале видеообращение к украинским военным на украинском языке.

«Ребята, вас просто-напросто держат за лохов. Говорят вам, что мы враги. Мы не враги вам. Поймите, мы с вами большей частью родные люди», — сказал Сальдо.

Врио главы региона призвал украинских военных подумать о тех, кто «толкает вас на войну». По его мнению, участвовать в военных действиях армию Украины заставляют американцы. «Вместо того чтобы урегулировать конфликт, Запад девять лет готовил вас к этому конфликту, который привел к людским жертвам и разрушениям городов», — заявил Сальдо.

Президент России Владимир Путин, выступая на параде Победы на Красной площади в Москве, сказал, что для страны нет недружественных народов ни на Западе, ни на Востоке. По его словам, западные государства провоцируют конфликты и сеют ненависть, чтобы «навязывать народам свою волю». Президент подчеркнул, что Москва хочет видеть будущее мирным, свободным и стабильным.