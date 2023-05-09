В Берлине двое мужчин подрались у памятника танку Т-34

BZ: в Берлине произошла драка у памятника танку Т-34 из-за спора о конфликте на Украине

В центре Берлина у памятника советскому танку Т-34 произошла драка между двумя мужчинами, их пытался разнять сотрудник полиции, в итоге двое пострадали, пишет немецкая газета B.Z.

Конфликт произошел днем 8 мая в парке Тиргартен. По данным газеты, все началось после того, как полицейский сделал замечание детям, которые гуляли с родителями и забрались на памятник танку, стоявший в парке.

Сперва драка началась между двумя мужчинами 45 и 47 лет, у одного из них на спине был украинский флаг. Темой спора между ними была военная операция на Украине, отмечает B.Z. Мужчин попытался разнять полицейский, но в итоге он пострадал сам. Также еще одного участника драки госпитализировали с травмой головы.

4 мая на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре произошла драка между делегатами России и Украины. Во время выступления депутата Госдумы Ольги Тимофеевой перед камерами в рамках саммита ПАЧЭС к ней за спину зашел представитель украинской делегации и развернул украинский флаг.

Увидевший это сотрудник международного управления Госдумы Валерий Ставицкий вырвал флаг и стал уходить, после чего делегат Украины несколько раз ударил его. В результате инцидента российского делегата госпитализировали, ему оказали консульскую и медицинскую помощь.