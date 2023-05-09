Россия не пригласила послов США и Британии на парад Победы

Российские власти не приглашали послов США и Великобритании Дебору Броннерт и Линн Трейси на парад Победы на Красной площади в Москве, сообщил журналистам замглавы МИДа Сергей Рябков, передает ТАСС.

Американский и британский послы присутствовали на параде в 2021-м. В прошлом году, когда отмечалось 77-летие Победы, иностранных дипломатов, а также лидеров других государств на него не приглашали. В Кремле объяснили тогда, что это не юбилейная дата.

В этом году в Госдепартаменте США не сообщали о планах участия Трейси в праздничных мероприятиях в Москве. Что касается присутствия на параде зарубежных лидеров, представитель ведомства Ведант Патель отметил в разговоре с «РИА Новости», что «страны могут по своему желанию участвовать в любой праздничной активности, которую выберут».

На парад в честь 78-летия победы над нацизмом приехали лидеры Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркмении. По окончании мероприятия они вместе с российским президентом Владимиром Путиным возложили цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата.