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Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Путин вместе с лидерами семи стран возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
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Президент России Владимир Путин и лидеры семи стран возложили цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Москве. Трансляцию вел РБК.

На параде присутствуют президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркмении — Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Эмомали Рахмон, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Сердар Бердымухамедов соответственно, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В прошлом году российские власти не приглашали иностранных лидеров на парад в Москву в честь 77-летия Победы.

В этом году празднуется 78-летие со дня победы над нацизмом. В параде на Красной площади приняли участие 8 тыс. военнослужащих, в том числе 530 участников военной операции на Украине. Воздушной части при этом не было.

Теги
Персоны
Владимир Путин Вечный огонь Могила Неизвестного Солдата
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