В финале парада в Москве военные исполнили песню «Победа»

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва» / Reuters

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В финале парада в День Победы в Москве военные музыканты исполнили песню «Победа». Трансляцию мероприятия вел РБК.

Под марш «Прощание славянки» оркестр покинул Красную площадь. Парад продлился около 50 минут, воздушной части не было. В нем приняли участие 8 тыс. военнослужащих, в том числе 530 участников военной операции на Украине. Президент России Владимир Путин выступил на параде с речью.

«Мы гордимся участниками специальной военной операции. Нет сейчас важнее дела, чем ваша боевая работа. На вас держится безопасность страны, от вас зависит будущее нашей государственности и нашего народа», — сказал президент.

По словам Путина, «против нашей Родины вновь развязана настоящая война». Он также сказал, что Москва хочет видеть будущее мирным, свободным и стабильным.