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В Кремле рассказали, какие страны считают 9 мая «святым днем»

Песков: многие страны-участники СНГ по-прежнему считают 9 мая святым днем

Многие страны-участники Содружества Независимых Государств (СНГ) по-прежнему считают 9 мая святым днем, который необходимо праздновать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«9 мая сохраняется в качестве одного из главных праздников для народов бывшего Советского Союза, и многие государства-участники СНГ по-прежнему считают это святым днем, который необходимо праздновать. И, конечно, в данном случае мы очень признательны нашим гостям за то, что они сочли возможным быть в этот торжественный день вместе с нашим президентом и вместе с нами», — сказал Песков.

СНГ — международная организация, призванная регулировать отношения сотрудничества между некоторыми государствами, входившими ранее в состав СССР. СНГ не является надгосударственным образованием и функционирует на добровольной основе, с согласия его членов.

Помимо России туда входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан. Туркменистан является ассоциированным членом СНГ, а Украина вышла из уставных органов содружества в 2018 году.

9 мая на Красной площади в Москве состоится парад, который приурочен к 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В параде примут участие более 10 тыс. человек и 125 единиц вооружения и военной техники, среди них будут участники военной операции на Украине, его начала планируется на 10:00 мск.

Помимо президента России Владимира Путина, визит в Москву подтвердили шесть иностранных лидеров — президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. ТАСС писал, что президент Туркмении Сердар Бердымухамедов также принял приглашение посетить парад Победы.

 

Теги
9 Мая День Победы «святой день» Дмитрий Песков
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