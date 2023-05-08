Урсула фон дер Ляйен 9 мая посетит Киев и встретится с Зеленским
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправится 9 мая в Киев для выражения поддержки Украине. Об этом заявил глава пресс-службы ЕК Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе.
«Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен завтра прибывает в Киев. В День Европы она выразит нашу полную поддержку Украине», — сказал Мамер.
Также планируется встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Подробности визита не озвучены по соображениям безопасности.
Зеленский подписал указ о том, что 9 мая на Украине, как и в других странах ЕС, будет отмечаться День Европы, 8 мая предложено отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.
День Европы ежегодно отмечается 9 мая в странах Евросоюза. Его дата приурочена к представлению Декларации Шумана 9 мая 1950 года, в которой французский министр иностранных дел Робер Шуман предложил создать Европейское объединение угля и стали. Из этой экономической интеграции позднее возник Евросоюз.
На Украине согласно указу президента Леонида Кучмы с 2003 года День Европы отмечался в третью субботу мая. Праздник был установлен с учетом стратегического курса Украины на сближение со странами ЕС и дальнейшее вступление в объединение.