Урсула фон дер Ляйен 9 мая посетит Киев и встретится с Зеленским

Урсула фон дер Ляйен (Фото: president.gov.ua)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправится 9 мая в Киев для выражения поддержки Украине. Об этом заявил глава пресс-службы ЕК Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе.

«Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен завтра прибывает в Киев. В День Европы она выразит нашу полную поддержку Украине», — сказал Мамер.

Также планируется встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Подробности визита не озвучены по соображениям безопасности.

Зеленский подписал указ о том, что 9 мая на Украине, как и в других странах ЕС, будет отмечаться День Европы, 8 мая предложено отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.