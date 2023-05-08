Урсула фон дер Ляйен 9 мая посетит Киев и встретится с Зеленским

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 6 мая
EUR ЦБ: 84,91 (-2,09) Инвестиции, 05 мая, 16:30 Курс доллара на 6 мая
USD ЦБ: 76,82 (-1,79) Инвестиции, 05 мая, 16:30
Пять человек пострадали при обстреле Шебекино в Белгородской области Политика, 15:32
МЧС заявило, что пожары не угрожают населенным пунктам Курганской области Общество, 15:27
В Испании сообщили о согласии Месси перейти в саудовский «Аль-Хиляль» Спорт, 15:20
Пять приемов, которые научат мозг полезному поведению — Fast Company Pro, 15:16
Умер актер Театра на Таганке Виктор Шуляковский Общество, 15:05
Боррель заявил о разрыве между Западом и развивающимися странами Политика, 14:58
Минобороны сообщило о поражении подразделений ВСУ в ДНР Политика, 14:56
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:55
Брюссель передал странам ЕС предложения по новым санкциям против России Политика, 14:43
Месси вернулся к тренировкам с ПСЖ после отстранения за поездку в Эр-Рияд Спорт, 14:39
СБУ предъявила Машкову подозрения по трем статьям Политика, 14:27
Венеция Кашмира, яранга или атомный ледокол: на край света за эмоциями РБК и Цифра брокер, 14:23
В UFC заявили о нежелании бойцов проводить бои с братом Нурмагомедова Спорт, 14:19
Урсула фон дер Ляйен 9 мая посетит Киев и встретится с Зеленским Политика, 14:14
Военная операция на Украине ,  
0 

Урсула фон дер Ляйен 9 мая посетит Киев и встретится с Зеленским

Еврокомиссия: Урсула фон дер Ляйен 9 мая посетит Киев и встретится с Зеленским
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: president.gov.ua)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправится 9 мая в Киев для выражения поддержки Украине. Об этом заявил глава пресс-службы ЕК Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе.

«Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен завтра прибывает в Киев. В День Европы она выразит нашу полную поддержку Украине», — сказал Мамер.

Также планируется встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Подробности визита не озвучены по соображениям безопасности.

Зеленский подписал указ о том, что 9 мая на Украине, как и в других странах ЕС, будет отмечаться День Европы, 8 мая предложено отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

День Европы ежегодно отмечается 9 мая в странах Евросоюза. Его дата приурочена к представлению Декларации Шумана 9 мая 1950 года, в которой французский министр иностранных дел Робер Шуман предложил создать Европейское объединение угля и стали. Из этой экономической интеграции позднее возник Евросоюз.

На Украине согласно указу президента Леонида Кучмы с 2003 года День Европы отмечался в третью субботу мая. Праздник был установлен с учетом стратегического курса Украины на сближение со странами ЕС и дальнейшее вступление в объединение.

Теги
Владимир Зеленский Урсула фон дер Ляйен День Европы Украина
Материалы по теме
Военная операция на Украине. Онлайн
Политика
Зеленский предложил установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом
Политика
Зеленский заменил День Победы на День Европы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter