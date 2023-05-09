Медведев и Володин поздравили с Днем Победы

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и спикер Госдумы Вячеслав Володин в своих телеграм-каналах поздравили с Днем Победы.

Медведев опубликовал фотографию водружения красного Знамени Победы над Рейхстагом. «С Днем Победы!» — подписал он снимок, сделанный в Берлине в 1945 году.

Володин написал, что День Победы — это священный праздник, которых объединяет все народы СССР. «Великая Отечественная война затронула каждую семью в нашей стране. Никогда не забудем, какой ценой досталась Победа — более 27 миллионов погибших», — подчеркнул он.

По словам Володина, США и Евросоюз «пытаются стереть историческую память, подменяя День Победы «днем европы» для граждан Украины». «[Президент Украины Владимир] Зеленский совершил подлый поступок по отношению к тем, кто отдал свою жизнь за освобождение мира от фашизма, к тем, кто сегодня сам себя уже защитить не может», — написал спикер Госдумы. Он подчеркнул, что «не может быть будущего у государства, где не чтят подвиги и память о дедах и прадедах, героях, благодаря которым мы живем».

Зеленский ранее подписал указ о праздновании 9 мая Дня Европы. Он также предложил установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. «Именно 8 мая большинство народов мира вспоминают величие победы над нацизмом. Именно 8 мая мир чтит память всех, чья жизнь унесла и война. Именно 8 мая вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции вермахта», — пояснил украинский президент.

С 2015 года на Украине 8 мая отмечали День памяти и примирения, а 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Этот праздник пришел на смену Дню победы над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.