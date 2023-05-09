Главы новых регионов не будут присутствовать на параде Победы в Москве

Пушилин, Пасечник, Балицкий и Сальдо не приедут на парад в Москве

Врио глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо не будут присутствовать на параде в День Победы в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службах руководителей регионов.

Как уточнили в пресс-службах Пасечника, Пушилина и Сальдо, 9 мая они будут на своих рабочих местах. Балицкий также планирует остаться в регионе, где сейчас идет перемещение жителей из районов вблизи линии боевого соприкосновения вглубь области.

Празднование Дня Победы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в этом году пройдет в онлайн-режиме или в сокращенном варианте.

9 мая на Красной площади в Москве состоится парад, который приурочен к 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В нем примут участие более 10 тыс. человек и 125 единиц вооружения и военной техники. Среди них будут участники военной операции на Украине. Планируется, что на мероприятии выступит президент Владимир Путин.

В Москву приедут шесть иностранных лидеров — президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Эмомали Рахмон, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.