Канада объявила сотрудника консульства Китая персоной нон грата

Канада решила выслать из страны сотрудника консульства Китая в Торонто Чжао Вэя, следует из заявления главы канадского МИДа Мелани Жоли, опубликованного на сайте внешнеполитического ведомства страны.

«Я ясно дала понять: мы не потерпим никакого иностранного вмешательства в наши внутренние дела. Дипломатов в Канаде предупредили, что если они будут вести себя подобным образом, их отправят домой», — заявила Жоли.

По ее словам, это решение было принято «после тщательного рассмотрения всех существующих факторов».

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