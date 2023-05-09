Axios узнал о планах жены Байдена посадить его на диету перед выборами

Первая леди США Джилл Байден пытается посадить мужа, президента Джо Байдена, на диету и заставить его есть только полезную пищу, пишет Axios.

Это один из шагов, который предпринимают его ближайшие помощники и жена, чтобы поддерживать здоровье 80-летнего главы государства, так как он готовится баллотироваться на пост президента США во второй раз.

Как рассказывает некоторые помощники Байдена, президент ест «как ребенок», его любимые блюда — сэндвичи с арахисовым маслом и желе, пицца, печенье, спагетти с маслом и мороженое. При этом жена президента Джилл «подталкивает его есть больше рыбы и овощей», отмечает издание.

Следующие выборы президента США состоятся в 2024 году. 25 апреля Байден официально объявил о своей заявке на переизбрание в 2024 году. Он заявил, что хочет закончить работу, которую начал, когда США охватила «смертельная пандемия», а демократия и экономика оказались под угрозой.

Сам глава государства так комментировал вопросы о своем возрасте: «Вы называете меня старым? Я называю себя опытным. Вы называете меня древним? Я говорю, что я мудрый. Ты говоришь, что я уже пожилой? [Журналист CNN] Дон Лемон сказал бы, что я мужчина в самом расцвете сил».