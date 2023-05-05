Политика ,
0
Кадры драки между украинскими и российскими депутатами в Анкаре. Видео
Появились кадры конфликта между российскими и украинскими депутатами в Турции
В Анкаре между российскими и украинскими депутатами произошла драка. Парламентарии приехали на ассамблею Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).
Конфликт начался, когда депутат Госдумы Ольга Тимофеева выступала с обращением на камеру. В этот момент к ней сзади подошел представитель украинской делегации и развернул украинский флаг. Сотрудник международного управления Госдумы этот флаг вырвал, а делегат Украины ударил российского сотрудника. Он попал в больницу. Видео конфликта опубликовала телеведущая «России 1» Ольга Скабеева.