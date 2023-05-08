В московском метро впервые покажут парад Победы

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Парад Победы на Красной площади в Москве будет транслироваться в прямом эфире в метро, впервые парад покажут также на экранах в наземном городском транспорте. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.

«В День Победы в вагонах и переходах между станциями будет идти прямая трансляция парада на Красной площади, впервые парад будет показан на экранах в наземном городском транспорте», — написал Собянин.

Кроме того, на станциях «Маяковская» и «Курская» установлены «Стены памяти» с именами работников транспорта, которые погибли в Великой Отечественной войне.

Парад на Красной площади пройдет 9 мая. Как сообщал министр обороны Сергей Шойгу, в нем примут участие более 10 тыс. человек и 125 единиц вооружения и военной техники. Среди них будут участники военной операции на Украине. В Москве также планируется праздничный салют.