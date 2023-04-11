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Бортников заявил о вербовке Киевом российской молодежи для диверсий

Бортников: украинские спецслужбы вербуют российскую молодежь для участия в терактах
Александр Бортников
Александр Бортников (Фото: kremlin.ru)

Украинские спецслужбы при помощи Запада ведут активную вербовку российских граждан, прежде всего молодежи, для вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность, заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК). Бортников является председателем НАК.

Отчет о заседании опубликован на сайте комитета.

«В условиях проведения Россией специальной военной операции украинские спецслужбы и их западные кураторы развернули агрессивную идеологическую и вербовочную обработку наших граждан, прежде всего молодого поколения, по вовлечению его в диверсионно-террористическую и экстремистскую деятельность», — передает пресс-служба комитета тезисы выступления Бортникова.

Он также сообщил, что с февраля 2022 года в России предотвращено 118 преступлений террористической направленности, исполнителями которых были молодые люди и подростки, в том числе несовершеннолетние.

Президент Владимир Путин 5 апреля заявил, что западные спецслужбы помогают Киеву в организации терактов на территории России.

«Неонацисты и их пособники действуют не только на территории новых субъектов Федерации, но и совершают преступления в других регионах. Есть все основания утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран — западных спецслужб», — сказал Путин на заседании Совета безопасности.

На новых территориях, указал Путин, теракты «устраиваются регулярно», а их цели — это представители власти, правоохранительных органов, общественные деятели, журналисты, преподаватели школ и вузов, добавил он.

Теги
Александр Бортников НАК диверсии теракты
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