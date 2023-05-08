В Свердловской области произошел пожар в исправительной колонии

В городе Ивдель Свердловской области загорелось чердачное помещение исправительной колонии № 62. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСИН.

Возгорание произошло в 11:14 (9:14 мск). В колонии отбывают наказание 300 человек. Заключенные и сотрудники колонии не пострадали. К тушению пожара привлечены пять пожарных расчетов.

По данным «Интерфакса», в результате возгорания повреждена кровля клуба. Заключенных вывели из помещения.

В феврале пожар произошел в исправительной колонии № 2 в Ростовской области. Площадь пожара составила 40 кв. м. В результате возгорания погибли двое заключенных, еще один человек получил ранение.