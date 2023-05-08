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Рогов заявил о взрывах боеприпасов при ударе по складам ВСУ под Одессой

Рогов заявил о пожарах и взрывах боеприпасов при ракетном ударе по складам ВСУ под Одессой
Фото: vrogov / Telegram
Фото: vrogov / Telegram

Причиной пожаров в Одесской области стали удары ракет Х-22 по складам ВСУ на побережье в районе поселка Затока и на окраинах Одессы, заявил член совета Запорожской администрации Владимир Рогов.

К публикации в телеграм-канале он прикрепил фотографии возгораний.

Оперативное командование «Юг» вооруженных сил Украины ранее сообщало, что загорелся склад продовольственной компании, площадь пожара составила более 6 тыс. кв. м. Также под удар попала рекреационная зона на Черноморском побережье, утверждали там.

Глава Одесской районной военной администрации Юрий Крук позже рассказал о трех пострадавших работниках склада и одном пропавшем без вести. Пострадавшие получили незначительные ранения, медицинскую помощь им оказали на месте и не госпитализировали, приводит его слова администрация в телеграм-канале.

В ночь на 8 мая в нескольких областях Украины, в том числе Киевской, Николаевской и Одесской, объявили воздушную тревогу. «Суспільне» и «Страна» сообщали о взрывах в Одессе, УНИАН — о сильном пожаре в области.

Теги
Одесская область Одесса пожары Владимир Рогов
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