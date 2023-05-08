В Тюменской области при тушении лесного пожара погиб местный житель

При тушении природного пожара в окрестностях деревни Красный Яр Нижнетавдинского района Тюменской области в ночь на 8 мая погиб 49-летний местный житель, сообщил районный глава Валерий Борисов на заседании регионального штаба. Об этом пишет информационный департамент областного правительства в телеграм-канале.

Еще два человека получили травмы, один из них госпитализирован. Пожар в районе села Красный Яр локализован.

Губернатор Тюменской области Александр Моор накануне ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Основной причиной пожаров он назвал человеческий фактор и призвал не ходить в лес и не выезжать на пикники, а также не сжигать траву на дачных участках. Ситуация осложняется жаркой погодой и сильным ветром, добавил Моор.

Региональное управление МЧС заявило, что в тушении пожаров к утру 8 мая задействованы 1217 человек и 340 единиц техники, в том числе авиация, пожарные поезда и специальная техника Минобороны.

По данным правительства Тюменской области, в регионе по состоянию на утро 8 мая действует 12 лесных пожаров. За сутки зафиксировано восемь новых возгораний и пять ликвидировано на общей площади 33,6 га.