Спикер ВСУ назвал российские планирующие бомбы «серьезной угрозой»
Российские планирующие бомбы представляют «очень серьезную угрозу», заявил The Telegraph спикер воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат. По его словам, российские военные «интенсивно используют» их около месяца.
«C-300 мы иногда можем перехватить, но эти бомбы — проблема», — сказал он.
По мнению украинских и западных аналитиков, опрошенных изданием, использование таких боеприпасов может вынудить украинскую сторону, которая готовится к контрнаступлению, внести изменения в свое оперативное планирование.
Ранее Игнат говорил, что Украина нуждается в истребителях американского производства F-16, так как военные не могут противостоять планирующим бомбам. Речь идет об авиационных боеприпасах, оснащенных крыльями и навигационными системами для обеспечения большей дальности и точности, отмечал он.
О том, что российская авиация начала использовать в военных действиях на Украине планирующие бомбы, дальность которых составляет от 40 до 60 км, сообщала газета «Известия». Военный эксперт Алексей Леонков отмечал, что в местах применения этого оружия украинская ПВО неэффективна, так сложилось, например, вокруг Артемовска (украинское название — Бахмут).
В ночь на 8 мая российское Минобороны сообщило, что военные использовали управляемые бомбы при ударе по пункту дислокации иностранных наемников в Харьквской области.