«Известия» узнали об использовании в спецоперации тестируемых боеприпасов

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Российская авиация стала использовать в военной операции на Украине новые средства поражения, в том числе те, которые находятся на стадии испытаний, пишут «Известия».

По данным источников газеты, речь идет о корректируемых бомбах и управляемых ракетах, а также других изделиях, которые еще проходят проверку. Практически все удары по резервам украинских военных, местам их сосредоточения и складам завершаются поражением заданных целей, добавили собеседники «Известий».

Как рассказал газете военный эксперт Алексей Леонков, российские Воздушно-космические силы начали применять планирующие бомбы, дальность которых составляет от 40 до 60 км. В местах применения этого оружия украинская ПВО неэффективна, так сложилось, например, вокруг Артемовска (украинское название — Бахмут), отметил он.

19 апреля министр обороны Сергей Шойгу посетил оборонные предприятия, выпускающие средства радиоэлектронной борьбы в Калужской области. Во время совещания с руководством предприятия Шойгу «поставил задачи по обеспечению дальнейшего наращивания производства» средств РЭБ, которые «положительно зарекомендовали» себя в ходе военной операции. Минобороны собиралось заключить с производителем новые контракты, чтобы кратно увеличить выпуск этой продукции.