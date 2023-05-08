Экс-глава МИД Австрии назвала Байдена «подростком с кучей морщин»

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала президента США Джо Байдена «подростком с кучей морщин». Так она отреагировала на фото с ним в своем Twitter.

«Подростки с кучей морщин... Взрослые ведут себя по-другому. Но спасибо за улыбку», — написала она, комментируя фотографию, на которой Байден вытирает глаза салфеткой. Рядом стоит глава Госдепартамента США Энтони Блинкен. В подписи к изображению цитируется заявление американского ведомства о том, что «возвращение Сирии в Лигу арабских государств было преждевременным».

Сирия — одна из основательниц Лиги. Участие страны было приостановлено в 2011 году после начала гражданской войны, представительство передали сирийской оппозиции. Министры иностранных дел государств — членов ЛАГ решили восстановить членство Сирии в объединении. Решение было принято в преддверии саммита организации в Саудовской Аравии 19 мая и на фоне нормализации отношений Дамаска с другими государствами региона.