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ЕС осудил Израиль за снос палестинской школы

Евросоюз осудил Израиль за снос палестинской школы на Западном берегу

Представительство Европейского Союза в Палестине осудило Израиль за снос палестинской школы на Западном берегу Иордана, передает Reuters.

Как пишет Times of Israel, 7 мая власти Израиля снесли палестинскую школу недалеко от Вифлеема, которая была построена без разрешения и финансировалась Евросоюзом. Суд посчитал, что строение представляет угрозу для безопасности учащихся детей и постановил снести школу еще в марте.

Представители ЕС осудили снос школы и назвали его «незаконным с точки зрения международного права». По их данным, решение Израиля затронет 60 палестинских детей и «еще больше обострит и без того напряженную обстановку».

Источник Reuters при правительстве Израиля уточнил, что спор о безопасности здания продолжался уже шесть лет и что близлежащая школа примет всех учеников, лишившихся возможности обучаться.

В августе 2022 года суд в Израиле выносил похожее решение о сносе другой палестинской школы на Западном берегу, которая также финансировалась ЕС. Учреждение было расположено в контролируемой Израилем в зоне «C», которая составляет около 61% территории Западного берега. В этой же зоне расположена и школа, которую Израиль снес 7 мая.

Ранее Reuters со ссылкой на палестинского чиновника сообщал, что Израиль и палестинские радикалы достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа при посредничестве Египта, Катара и ООН. По словам чиновника, режим прекращения огня вступил в начале мая.
 

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Израиль Палестина Школа снос зданий
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