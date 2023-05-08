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Саудовская Аравия выделит $100 млн на гуманитарную помощь Судану

Король и наследный принц Саудовской Аравии выделили $100 млн на гуманитарную помощь Судану

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз и наследный принц Мухаммед бен Салман распорядились выделить $100 млн на гуманитарную помощь жителям Судана. Об этом сообщает агентство SPA.

Они поручили оказание помощи суданским гражданам Центру гуманитарной помощи имени короля Салмана. Также на платформе Sahem будет начата кампания по сбору средств.

С 15 апреля в Судане продолжается вооруженный конфликт между регулярной армией и Силами быстрого реагирования RSF. Он стал исходом разногласий между сторонами, которые ранее участвовали в двух госпереворотах, по поводу вопроса о дальнейшем политическом урегулировании. Напряженность, в частности, вызвал вопрос об интеграции RSF в состав вооруженных сил.

В конце апреля пресс-секретарь генерального консульства России в Саудовской Аравии Руслан Усманов рассказал, что власти королевства эвакуировали из Судана несколько десятков россиян, их вывезли на военных кораблях. По его словам, Саудовская Аравия оплатила россиянам двухдневное проживание в отеле с питанием. Всего, как передает Reuters со ссылкой на МИД королевства, страна помогла эвакуировать более 5 тыс. человек 100 национальностей.

Теги
Саудовская Аравия Судан гуманитарная помощь
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