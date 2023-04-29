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Генконсул рассказал об эвакуации россиян из Судана в Саудовскую Аравию

Генконсул России: до 40 россиян сами выехали из Судана в Саудовскую Аравию на фоне боев

До 40 россиян самостоятельно эвакуировались из Судана в Саудовскую Аравию на фоне боевых действий в стране. Об этом сообщил «РИА Новости» генеральный консул России в Джидде Юсуп Абакаров.

Дипломат сообщил, что из Судана в Джидду паромом или на военных кораблях ежедневно прибывает до 2 тыс. человек. В город прибыли в том числе российские граждане — работники одной из российских компаний, сотрудники ООН и еще несколько семей, сказал он.

Эти люди отбыли в Саудовскую Аравию из Хартума и других городов Судана, пояснил генконсул. Сначала они прорвались в Порт-Судан, а позже были эвакуированы оттуда на кораблях в Джидду.

«Всем бесплатно была предоставлена саудовская виза, предоставлено бесплатное двухдневное проживание в гостинице, а также питание», — заключил Абакаров.

В Судане с 15 апреля идут вооруженные столкновения между регулярной армией и Силами быстрого реагирования (RSF). Причиной стал вопрос о будущей реформе вооруженных сил и интеграции в них RSF. Армия и Силы быстрого реагирования участвовали в двух последних переворотах в стране, но при посредничестве ООН позже согласились начать процесс передачи власти гражданским властям и провести выборы. 

По данным Минздрава Судана, в ходе конкфликта в стране погибли 528 человек, почти 4,6 тыс. получили ранения.

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В Кремле следят за ситуацией в Судане, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 25 апреля. Власти рассматривают «самые разные возможности», однако пока решение об эвакуации россиян не принималось, отмечал он.

Посол России в Судане Андрей Черновол заявил 23 апреля, что о желании эвакуироваться из страны посольству сообщили 140 человек. Дипломат обратил внимание на сложности при организации эвакуации: «Любой выезд из посольства связан с пересечением линии соприкосновения, и даже при наличии гарантий обеих сторон это очень рискованный шаг», — говорил Черновол.

Теги
Саудовская Аравия Джидда россияне эвакуация Судан
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