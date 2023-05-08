Минимум 20 человек погибли из-за крушения туристического катера в Индии

В Индии не менее 20 человек погибли в результате крушения туристического катера

Не менее 20 человек погибли в результате крушения туристической лодки в индийском штате Керала. Об этом сообщает The Times of India со ссылкой на местное правительство.

Лодка перевернулась недалеко от города Танур, всего в ней было более 30 пассажиров. К спасательной операции привлекли подразделения пожарных и полиции, чиновников, а также местных жителей, передает NDTV. По словам министра спорта Кералы В. Абдурахимана, большинство погибших — дети, которые приехали прокатиться на лодке во время школьных каникул.

Вице-президент Джагдип Дханкхар, лидер партии «Индийский национальный конгресс» Рахул Ганди, президент страны Драупади Мурму и другие чиновники выразили соболезнования семьям погибших. Премьер-министр Нарендра Моди пообещал, что родственникам выплатят по 200 тыс. рупий. (около $2,5 тыс.).