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Несколько человек пострадали при стрельбе в торговом центре в Техасе

При стрельбе в торговом центре города Аллен в штате Техас пострадали несколько человек

Несколько человек пострадали в результате стрельбы в торговом центре в городе Аллен американского штата Техас, передает Fox News со ссылкой на представителя офиса шерифа округа.

Стрельба, по данным телеканала, произошла в торговом центре Allen Premium Outlets на севере города. Собеседник Fox News сообщил, что есть несколько пострадавших, но раскрыл деталей об их состоянии.

Конгрессмен Кит Селф, представляющий третий избирательный округ Техаса, в состав которого входит Аллен, сообщил в Twitter о «множестве жертв». Стрелок, по его словам, был убит. Источник CNN в правоохранительных органах также сообщил, что нападавшего нейтрализовали. Полиция опросила свидетелей и начала поиск второго стрелка: в ведомстве допускают, что нападавший действовал не один, сказал собеседник телеканала.

Как сообщило в Twitter полицейское управление Аллена, полиция «ведет активное расследование» произошедшего. Управление попросило жителей по возможности избегать посещения этого района.

Губернатор Техаса Грег Эббот назвал инцидент в Аллене «невыразимой трагедией». Он сообщил, что связался с местными властями и предложил помощь от штата.

В торговом комплексе Allen Premium Outlets расположено более 120 бутиков мировых брендов, отмечает The New York Times. Так как стрельба началась днем в субботу, 6 мая, торговый центр мог быть сильно загружен, передает NBC.

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