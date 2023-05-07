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Ростовские власти не подтвердили данные о взрывах над госпиталем

Власти Ростовской области не подтвердили информацию о взрывах над военным госпиталем

Заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской облати Сергей Тюрин не подтвердил информацию о взрывах над военным госпиталем.

«Информация о каких-либо инцидентах в Ростове-на-Дону не находит своего подтверждения», — сказал Тюрин (цитата по ТАСС).

Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» писал, что в небе над военным госпиталем в Ростове-на-Дону произошло пять взрывов, «вероятно велся огонь по беспилотникам». Телеграм-канал «Ростов главный» также сообщал о черном дыме в небе над учреждением и «пяти мощных залпах», которые якобы услышали местные жители.

Ростовский губернатор Василий Голубев 4 мая рассказал об атаке беспилотника на Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Беспилотник врезался в «строящиеся конструкции межцеховой эстакады» и взорвался. Огонь сразу потушили службы самого предприятия, пожарных к работам не привлекали. По словам Голубева, пострадавших нет, ущерб нанесен незначительный.

В прошлом году беспилотники уже атаковали этот НПЗ. Утром 22 июня предприятие подверглось удару двух дронов, возник пожар. МЧС сообщало, что площадь пожара составила 50 кв. м, никто не пострадал.

Ростовские власти не подтвердили данные о взрывах над госпиталем
Ростовские власти не подтвердили данные о взрывах над госпиталем

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