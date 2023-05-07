Власти Ростовской области не подтвердили информацию о взрывах над военным госпиталем

Ростовские власти не подтвердили данные о взрывах над госпиталем

Заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской облати Сергей Тюрин не подтвердил информацию о взрывах над военным госпиталем.

«Информация о каких-либо инцидентах в Ростове-на-Дону не находит своего подтверждения», — сказал Тюрин (цитата по ТАСС).

Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» писал, что в небе над военным госпиталем в Ростове-на-Дону произошло пять взрывов, «вероятно велся огонь по беспилотникам». Телеграм-канал «Ростов главный» также сообщал о черном дыме в небе над учреждением и «пяти мощных залпах», которые якобы услышали местные жители.

Ростовский губернатор Василий Голубев 4 мая рассказал об атаке беспилотника на Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Беспилотник врезался в «строящиеся конструкции межцеховой эстакады» и взорвался. Огонь сразу потушили службы самого предприятия, пожарных к работам не привлекали. По словам Голубева, пострадавших нет, ущерб нанесен незначительный.

В прошлом году беспилотники уже атаковали этот НПЗ. Утром 22 июня предприятие подверглось удару двух дронов, возник пожар. МЧС сообщало, что площадь пожара составила 50 кв. м, никто не пострадал.