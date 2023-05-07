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Правозащитники сообщили о смерти осужденного за карикатуру на Лукашенко

Белорусский правозащитный центр «Весна»: умер осужденный за карикатуру на Лукашенко
Николай Климович
Николай Климович (Фото: viasna96 / Telegram)

В исправительной колонии № 3 в Витебской области Белоруссии умер 61-летний Николай Климович, приговоренный к одному году лишения свободы по обвинению в публичном оскорблении президента республики (ст. 368 белорусского УК) из-за размещенного в соцсетях сатирического рисунка, сообщает правозащитный центр «Весна».

В декабре 2022 года Климовича задержали и поместили в СИЗО, однако через трое суток ему стало плохо, и мужчину передали медикам, освободив до вынесения приговора. У Климовича была инвалидность II группы в связи с болезнью сердца, отмечают правозащитники.

28 февраля этого года суд приговорил его к одному году лишения свободы, после чего мужчину отправили в колонию. На 21 апреля было назначено рассмотрение апелляционной жалобы. Состоялось ли оно и чем закончилось, в сообщении не говорится.

РБК направил запрос в МВД Белоруссии.

До этого Климовича оштрафовали по ст. 19.10 КоАП («Пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики»). Как писала Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ), причиной стало то, что Климович поставил реакцию «смешно» под публикацией в соцсети «Одноклассники», где был изображен российский президент Владимир Путин в форме с нацистской символикой.

Судья признал мужчину виновным в распространении нацистской символики и назначил ему штраф в размере 111 белорусских рублей.

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По данным БАЖ, изображение с Лукашенко, опубликованное Климовичем, было схоже с рисунком с Путиным.

Правозащитный центр «Весна» был создан в апреле 1996 года во время политического кризиса, вызванного противостоянием Верховного совета и Конституционного суда с Лукашенко. Центр организации находился в Минске и курировал несколько региональных отделений, однако в марте 2021 года против него было начато расследование из-за «финансирования протестов» после президентских выборов 2020-го.

Во время выборов 2020 года центр публиковал свидетельства о фальсификациях, а после начала протестов — списки задержанных на акциях. В рамках расследования в квартирах членов организации и офисах региональных отделений центра прошли обыски. Сотрудников «Весны» вызывали на допросы, а телеграм-канал организации признали в Белоруссии экстремистским.

На сайте «Весны» говорится, что центр занимается правовой защитой граждан, изучением гражданского общества и истории правовой защиты, демократическо-правовым образованием граждан Белоруссии, а также собирает факты политического преследования белорусов.

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