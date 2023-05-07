Правозащитники сообщили о смерти осужденного за карикатуру на Лукашенко

Николай Климович (Фото: viasna96 / Telegram)

В исправительной колонии № 3 в Витебской области Белоруссии умер 61-летний Николай Климович, приговоренный к одному году лишения свободы по обвинению в публичном оскорблении президента республики (ст. 368 белорусского УК) из-за размещенного в соцсетях сатирического рисунка, сообщает правозащитный центр «Весна».

В декабре 2022 года Климовича задержали и поместили в СИЗО, однако через трое суток ему стало плохо, и мужчину передали медикам, освободив до вынесения приговора. У Климовича была инвалидность II группы в связи с болезнью сердца, отмечают правозащитники.

28 февраля этого года суд приговорил его к одному году лишения свободы, после чего мужчину отправили в колонию. На 21 апреля было назначено рассмотрение апелляционной жалобы. Состоялось ли оно и чем закончилось, в сообщении не говорится.

РБК направил запрос в МВД Белоруссии.

До этого Климовича оштрафовали по ст. 19.10 КоАП («Пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики»). Как писала Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ), причиной стало то, что Климович поставил реакцию «смешно» под публикацией в соцсети «Одноклассники», где был изображен российский президент Владимир Путин в форме с нацистской символикой.

Судья признал мужчину виновным в распространении нацистской символики и назначил ему штраф в размере 111 белорусских рублей.

По данным БАЖ, изображение с Лукашенко, опубликованное Климовичем, было схоже с рисунком с Путиным.