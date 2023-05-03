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Суд в Белоруссии приговорил Протасевича к 8 годам колонии

Суд в Белоруссии приговорил Романа Протасевича к 8 годам колонии
Протасевича признали виновным в организации массовых беспорядков, публичных призывах к актам терроризма, руководстве экстремистским формированием и других преступлениях
Роман Протасевич
Роман Протасевич (Фото: Виктор Толочко / Spitnik / РИА Новости)

Белорусский суд приговорил бывшего главного редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича к восьми годам колонии по делу о заговоре с целью захвата власти, передает БелТА.

Протасевича и других фигурантов дела, в том числе основателя Nexta Степана Путило и бывшего редактора телеграм-канала Яна Рудика, обвинили в том, что в разное время с 2020 года, находясь преимущественно в Польше, «исполняли общий план заговора» с целью захвата власти в Белоруссии неконституционным путем. В рамках этого плана они публиковали в сетях каналов Nexta и «Беларусь головного мозга» материалы, «имеющие деструктивные цели». Кроме того, фигурантов обвинили в призыве «протестно настроенных граждан» совершать теракты, пишет агентство.

Рудика и Путило приговорили заочно к 19 и 20 годам колонии соответственно. Оба находятся за границей.

Nexta и ее структуры в Белоруссии признаны экстремистскими и террористическими. Канал «Беларусь головного мозга» также признан экстремистским формированием.

Телеграм-канал Nexta в августе 2020 года стал одним из главных источников информации о протестах в Белоруссии. Они начались после президентских выборов. Постепенно канал стал координировать действия протестующих.

Протасевич был главным редактором Nexta. Свою деятельность он вел из-за границы.

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Задержали Протасевича в мае 2021 года. Вместе со своей девушкой, россиянкой Софьей Сапегой, он находился на борту самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Лайнер экстренно приземлился в Минске после сообщения о бомбе на борту, которое в итоге не подтвердилось. Протасевича и его спутницу задержали.

После задержания бывший главред Nexta признал вину в организации массовых протестов. Признания он повторил во время публичных появлений. Так, молодой человек участвовал в пресс-конференции по ситуации с самолетом Ryanair в Минске и дал интервью на белорусском канале ОНТ. Протасевич заявил, что его не принуждали к сотрудничеству со следствием и «никто не бил, пальцем не трогал».

Сапегу прошлой весной приговорили в Белоруссии к шести годам тюрьмы по статьям о возбуждении социальной вражды и незаконном сборе и распространении данных о частной жизни. Ее обвинили в администрировании телеграм-канала «Черная книга Беларуси» (признан в стране экстремистским): там публиковались личные данные силовиков, применявших силу к протестующим. В апреле стало известно, что Белоруссия передаст Сапегу России.

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Роман Протасевич Белоруссия Nexta приговор
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