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В Тамбовской области ввели запрет на использование беспилотников на 9 Мая

Власти Тамбовской области ввели запрет на использование дронов в День Победы
Фото: Brendon Thorne / Getty Images
Фото: Brendon Thorne / Getty Images

В Тамбовской области запретили использовать беспилотники в День Победы, об этом сообщила пресс-служба правительства региона в телеграм-канале.

«9 Мая, в День Победы, в Тамбовской области вводится запрет на использование беспилотных летательных аппаратов в местах проведения массовых мероприятий и на прилегающих к ним территориях», — говорится в сообщении властей.

В сообщении напомнили, что в январе правительство Тамбовской области запретило использовать на территории региона беспилотники, исключения были сделаны для органов власти, местного самоуправления и подведомственных им предприятий.

3 мая в Москве ввели запрет на запуск беспилотников, исключением стали дроны, используемые по решению властей. После этого пресс-служба Кремля сообщила, что Украина попыталась с помощью двух беспилотников нанести удар по кремлевской резиденции президента Владимира Путина. Они были выведены из строя, никто не пострадал, а сам глава государства в резиденции отсутствовал. Киев отрицает свою причастность к произошедшему.

Впоследствии власти многих регионов стали сообщать о запрете использования беспилотников на своей территории.

За нарушение запрета на использование беспилотников гражданам может грозить штраф до 50 тыс. руб. (по ст. 11.4 КоАП) или лишение свободы до семи лет в случае причинения тяжкого вреда здоровью или смерти человека (по ст. 271.1 УК).

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