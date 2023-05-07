Суд приговорил пытавшегося отправить военные награды в Польшу россиянина

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Гражданин России, задержанный при попытке незаконно отправить в Польшу боевые ордена и медали Великой Отечественной войны, получил условный срок, сообщили в ФСБ. Ленинский районный суд Кирова приговорил мужчину к шести месяцам и испытательному периоду такой же продолжительности.

«Вступил в законную силу приговор Ленинского районного суда города Кирова в отношении гражданина России Щербинина, организовавшего канал незаконного перемещения за рубеж культурных и исторических ценностей, а также боевых орденов и медалей Великой Отечественной войны», — говорится на сайте службы.

Россиянин был задержан при попытке отправить в Польшу шесть государственных наград, всего из оборота было изъято 25 боевых орденов и медалей времен Великой Отечественной войны.

В отношении Щербинина были возбуждены и расследованы уголовные дела по ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление), ч. 1 ст. 226.1 (контрабанда), ст. 324 (приобретение или сбыт официальных документов и госнаград) УК, по последней статье зафиксировано 15 эпизодов.

5 мая в Крыму задержали подозреваемого в краже наград ветерана Великой Отечественной войны. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, местный житель заявил в полицию о пропаже наград своего отца-ветерана, среди которых ордена Отечественной войны и Красной звезды, медали «За боевые заслуги» и «За взятие Берлина». Злоумышленник похитил 13 «семейных реликвий, а также видеоаппаратуру и личные вещи хозяина». В ходе обыска по месту проживания задержанного изъяли восемь похищенных медалей, еще пять наград сотрудники МВД обнаружили в антикварном магазине.