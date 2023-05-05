МВД: в Крыму задержан подозреваемый в краже наград ветерана Великой Отечественной войны

В Крыму задержали подозреваемого в краже наград ветерана ВОВ

Фото: МВД России

Сотрудники управления МВД по Симферопольском району Крыма задержали подозреваемого в краже наград ветерана Великой Отечественной войны, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

Она рассказала, что местный житель заявил в полицию о пропаже наград своего отца-ветерана, среди которых ордена Отечественной войны и Красной Звезды, медали «За боевые заслуги» и «За взятие Берлина».

«Следствием установлено, что злоумышленник проник в помещение, взломав входную дверь. Он похитил 13 семейных реликвий, а также видеоаппаратуру и личные вещи хозяина», — уточнила Волк.

По факту похищения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.158 УК (п. «а» — кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Максимальное наказание за это — до шести лет лишения свободы.

В ходе обыска по месту проживания задержанного изъяли восемь похищенных медалей, еще пять наград полицейские обнаружили в антикварном магазине, добавила Волк. Она заверила, что награды вернут семье ветерана.