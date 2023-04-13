ФСБ рассекретила документы «Смерша» к 80-летию его создания

ФСБ России к 80-летию создания органов военной контрразведки «Смерш» и указа о мерах наказания за преступления фашистов против советского населения и военнопленных красноармейцев опубликовала ряд рассекреченных архивных документов.

«Смерш» (сокращение от «Смерть шпионам») — название нескольких независимых друг от друга контрразведывательных организаций. ФСБ публикует документы Главного управления контрразведки «Смерш» Народного комиссариата обороны СССР. Он был создан 19 апреля 1943 года и подчинялся непосредственно Иосифу Сталину.

Среди них доклад начальника «Смерша» Виктора Абакумова об освобождении немецкого пересыльного лагеря военнопленных у села Алексеевка под Сталинградом «Дулаг-205» от 2 сентября 1943 года.

В нем Абакумов рассказал, что на территории лагеря и в его окрестностях были обнаружены «тысячи трупов военнопленных красноармейцев и командиров, умерших от истощения и холода», а также освобождено «несколько сот истерзанных, истощенных от голода и до крайности измученных быв. военнослужащих Красной Армии».

В качестве непосредственных виновников гибели советских людей в записке Абакумова назывались: бывший комендант лагеря «Дулаг-205», полковник Рудольф Керперт; бывший обер-квартирмейстер 6 германской армии, подполковник Вернер Фон-Куновский; бывший офицер контрразведки (абвер-офицер) при лагере «Дулаг-205», капитан Вильгельм Лянгхельд и бывший адъютант коменданта лагеря «Дулаг-205», обер-лейтенант Отто Медер.

В числе опубликованных документов — протоколы допросов Медера и Кеперта, а также допроса свидетеля событий Крупченко Константина Семеновича, содержавшегося в лагере. Также рассекречены приговор военного трибунала от 10 октября 1944 года о расстреле обвиняемых и справка об утверждении и приведении в исполнение приговора от 24 октября того же года. Кроме того, ФСБ опубликовало архивные фотографии германских офицеров из администрации «Дулаг-205».