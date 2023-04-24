Неизвестный устроил стрельбу на вечеринке после выпускного в Техасе, 9 человек пострадали

Девять человек пострадали при стрельбе на вечеринке в Техасе

В городе Джаспер в американском штате Техас неизвестный устроил стрельбу на вечеринке после выпускного бала, в результате чего девять человек пострадали, сообщает телеканал ABC со ссылкой на заявление офиса местной полиции.

Стрельба произошла 23 апреля после полуночи в доме на Каунти-роуд 263, к северу от Джаспера.

Большинство пострадавших доставили в мемориальную больницу Джаспера, остальных — в больницу Кристус-Сент-Элизабет в Бомонте.

Злоумышленник, открывший огонь, пока не найден, ведется расследование, люди, представляющие интерес, допрашиваются.

18 апреля произошла стрельба в районе Шимон ха-Цадик в восточной части Иерусалима. По данным израильской полиции, неизвестный стрелял по автомобилю, в нем находились двое мужчин 48 и 50 лет, они получили ранения средней тяжести. Рядом с местом стрельбы нашли пистолет-пулемет типа Carlo. По версии полиции, подозреваемый стрелял из автомобиля на ходу, после чего покинул место преступления. The Jerusalem Post со ссылкой на представителя правоохранительных органов писала, что огонь открыли возле базы пограничной полиции.