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Валентина Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище

Модельера Валентина Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Валентина Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище, сообщает корреспондент РБК.

Проститься с модельером пришли в том числе певица Алла Пугачева и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Юдашкин умер 2 мая, ему было 59 лет. Последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.

Кто пришел проститься с модельером Валентином Юдашкиным. Фоторепортаж
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Юдашкин родился 14 октября 1963 года в подмосковном Одинцово, в 1986-м окончил Московский индустриальный техникум. Уже в 1991 представил в Париже первую коллекцию из 150 моделей.

Модельер создавал костюмы для олимпийской сборной России и для мужской и женской футбольных сборных страны. Юдашкин имеет звания заслуженного деятеля искусств и народного художника России. Помимо этого, он был награжден орденами Почета и «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Теги
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