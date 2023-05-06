Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Валентина Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище, сообщает корреспондент РБК.

Проститься с модельером пришли в том числе певица Алла Пугачева и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Юдашкин умер 2 мая, ему было 59 лет. Последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.

Юдашкин родился 14 октября 1963 года в подмосковном Одинцово, в 1986-м окончил Московский индустриальный техникум. Уже в 1991 представил в Париже первую коллекцию из 150 моделей.

Модельер создавал костюмы для олимпийской сборной России и для мужской и женской футбольных сборных страны. Юдашкин имеет звания заслуженного деятеля искусств и народного художника России. Помимо этого, он был награжден орденами Почета и «За заслуги перед Отечеством» III степени.