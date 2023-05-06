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Генконсульство Италии пояснило ограничения в шенгенских визах для россиян

Люди у визового центра Италии
Люди у визового центра Италии (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

В шенгенских визах для россиян могут быть отметки «минус Дания». Об этом сообщили в генконсульстве Италии, их слова передают «РИА Новости».

В генконсульстве прокомментировали информацию о том, что россиян с небиометрическими загранпаспортами, которые выдаются сроком на пять лет, могут не пустить в Италию и Данию даже при наличии «шенгена».

«Сейчас мы принимаем небиометрические паспорта российских граждан. Однако в этих паспортах мы проставляем визы с отметкой «минус Дания», то есть по ним можно путешествовать во все шенгенские страны, кроме Дании, поскольку Дания не принимает эти паспорта», — сказали в генконсульстве Италии. В дипмиссии признали, что в ноябре 2022 года консульство несколько дней не принимало небиометрические паспорта россиян «из-за недопонимания».

28 апреля «Коммерсантъ» сообщил, что в загранпаспортах рядом с отметкой о шенгенской визе были указаны в скобках государства, куда въезжать нельзя. Среди них назывались Дания и Италия. Визовый эксперт рассказал изданию, что «некоторые страны Шенгенского соглашения, по сути, не признают пятилетние российские паспорта».

Российский союз туриндустрии в феврале посоветовал россиянам не рассчитывать на многократный «шенген». «Визы на два-три года дают редко и только узкому кругу людей. Большинству оформляют на срок поездки или до полугода», — говорили в союзе.

Теги
шенгенская виза Италия
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