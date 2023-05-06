Войска России нанесли удар по 170 целям на краснолиманском направлении

Российские войска нанесли удар по более 170 целям на краснолиманском направлении

Российские военные нанесли удар по более 170 целям, в том числе по более чем 150 районам сосредоточения живой силы и огневых средств, на краснолиманском направлении, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«В районе Серебрянского лесничества силами и средствами разведки группировки «Центр» вскрыто перемещение личного состава 58-й мотопехотной бригады ВСУ и пятой бригады национальной гвардии Украины. В результате огневого поражения артиллерией противник понес потери в личном составе», — добавил Савчук.

Он добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы были вскрыты и подавлены около 20 позиций ствольной артиллерии и более десяти минометных расчетов украинской армии.

17 апреля группировка «Центр» нанесла удар по технике штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на Червоно-Дибровском участке в ЛНР. Еще один удар был нанесен на ямполовском участке (Ямполь — поселок в ДНР). Савчук доложил, что там взвод 25-й воздушно-десантной бригады украинских военных на боевых бронированных машинах попытался вернуть утраченные позиции.