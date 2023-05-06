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Войска России нанесли удар по 170 целям на краснолиманском направлении

Российские войска нанесли удар по более 170 целям на краснолиманском направлении

Российские военные нанесли удар по более 170 целям, в том числе по более чем 150 районам сосредоточения живой силы и огневых средств, на краснолиманском направлении, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«В районе Серебрянского лесничества силами и средствами разведки группировки «Центр» вскрыто перемещение личного состава 58-й мотопехотной бригады ВСУ и пятой бригады национальной гвардии Украины. В результате огневого поражения артиллерией противник понес потери в личном составе», — добавил Савчук.

Он добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы были вскрыты и подавлены около 20 позиций ствольной артиллерии и более десяти минометных расчетов украинской армии.

17 апреля группировка «Центр» нанесла удар по технике штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на Червоно-Дибровском участке в ЛНР. Еще один удар был нанесен на ямполовском участке (Ямполь — поселок в ДНР). Савчук доложил, что там взвод 25-й воздушно-десантной бригады украинских военных на боевых бронированных машинах попытался вернуть утраченные позиции.

Войска России нанесли удар по 170 целям на краснолиманском направлении
Войска России нанесли удар по 170 целям на краснолиманском направлении

Теги
Украина Красный Лиман Военная операция на Украине
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