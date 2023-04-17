Минобороны: группировка «Центр» нанесла удары по позициям ВСУ на двух участках

Группировка «Центр» заявила об отбитых контратаках ВСУ на двух участках

Российские военные группировки «Центр» нанесли удар по технике штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на Червоно-Дибровском участке, заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, передает «РИА Новости». Червоная Дибровка — село в ЛНР.

Еще один удар был нанесен на Ямполовском участке (Ямполь — поселок в ДНР). Как доложил Савчук, там взвод 25-й воздушно-десантной бригады украинских войск на боевых бронированных машинах попытался вернуть утраченные позиции.

«На красно-лиманском направлении артиллерийские подразделения группировки войск «Центр» нанесли огневое поражение по пунктам временной дислокации, опорным пунктам и складу боеприпасов противника», — добавил начальник пресс-центра.

Согласно данным Минобороны на 16 апреля, российские военные с начала проведения специальной операции уничтожили 407 самолетов, 228 вертолетов, 3,7 тыс. беспилотников, 415 зенитных ракетных комплексов, 8,6 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 1086 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4600 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9,5 тыс. единицы специальной военной автомобильной техники.