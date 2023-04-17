Группировка «Центр» заявила об отбитых контратаках ВСУ на двух участках
Российские военные группировки «Центр» нанесли удар по технике штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на Червоно-Дибровском участке, заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, передает «РИА Новости». Червоная Дибровка — село в ЛНР.
Еще один удар был нанесен на Ямполовском участке (Ямполь — поселок в ДНР). Как доложил Савчук, там взвод 25-й воздушно-десантной бригады украинских войск на боевых бронированных машинах попытался вернуть утраченные позиции.
«На красно-лиманском направлении артиллерийские подразделения группировки войск «Центр» нанесли огневое поражение по пунктам временной дислокации, опорным пунктам и складу боеприпасов противника», — добавил начальник пресс-центра.
Согласно данным Минобороны на 16 апреля, российские военные с начала проведения специальной операции уничтожили 407 самолетов, 228 вертолетов, 3,7 тыс. беспилотников, 415 зенитных ракетных комплексов, 8,6 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 1086 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4600 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9,5 тыс. единицы специальной военной автомобильной техники.