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Группировка «Центр» заявила об отбитых контратаках ВСУ на двух участках

Минобороны: группировка «Центр» нанесла удары по позициям ВСУ на двух участках

Российские военные группировки «Центр» нанесли удар по технике штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на Червоно-Дибровском участке, заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, передает «РИА Новости». Червоная Дибровка — село в ЛНР.

Еще один удар был нанесен на Ямполовском участке (Ямполь — поселок в ДНР). Как доложил Савчук, там взвод 25-й воздушно-десантной бригады украинских войск на боевых бронированных машинах попытался вернуть утраченные позиции.

«На красно-лиманском направлении артиллерийские подразделения группировки войск «Центр» нанесли огневое поражение по пунктам временной дислокации, опорным пунктам и складу боеприпасов противника», — добавил начальник пресс-центра.

Согласно данным Минобороны на 16 апреля, российские военные с начала проведения специальной операции уничтожили 407 самолетов, 228 вертолетов, 3,7 тыс. беспилотников, 415 зенитных ракетных комплексов, 8,6 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 1086 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4600 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9,5 тыс. единицы специальной военной автомобильной техники.

Группировка «Центр» заявила об отбитых контратаках ВСУ на двух участках
Группировка «Центр» заявила об отбитых контратаках ВСУ на двух участках

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