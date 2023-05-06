Во время пожара на химзаводе Shell в Техасе пострадали шесть человек
В Техасе шесть человек пострадали в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе Shell, сообщает Reuters. Associated Press уточняет, что пострадавшие были госпитализированы.
Тяжесть их травм неизвестна. Собеседники агентства уточнили, что пожар произошел на установке по производству альфа-олефинов. Перед началом пожара, как сообщал местный телеканал BNO News в Twitter, был слышен взрыв. По данным KHOU-TV, все сотрудники НПЗ были эвакуированы.
Шериф округа Харрис в Техасе Эд Гонсалес сказал в своем Twitter, что взрыва не было, а пожар возник из-за теплообмена между двумя тяжелыми газойлями (продукты переработки нефти). Он добавил, что тушение огня проходит успешно, о серьезных травмах не сообщается.
Reuters уточняет, что работы на расположенном неподалеку нефтеперерабатывающем заводе мексиканской компании Pemex продолжаются. Организация заявила, что пожар произошел не в одном из ее подразделений, и экстренные службы Pemex помогали в тушении огня.