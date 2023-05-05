В тюменском селе пожарные смогли спасти от пожара тысячу домов

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 5 мая
EUR ЦБ: 87 (-0,58) Инвестиции, 04 мая, 16:59 Курс доллара на 5 мая
USD ЦБ: 78,61 (-0,69) Инвестиции, 04 мая, 16:59
«Ведомости» узнали о разработке VK аналога Tinder Бизнес, 02:16
В Днепропетровской области Украины прогремели взрывы Политика, 01:41
Пользователи Xbox из России столкнулись с проблемой входа в аккаунты Технологии и медиа, 01:33
Кабмин Польши разрешил топить корабли, угрожающие газопроводам в Балтике Политика, 01:24
На Украине заявили о подготовке 10 тыс. операторов «Армии дронов» Политика, 01:23
В тюменском селе пожарные смогли спасти от пожара тысячу домов Общество, 01:19
В Москве загорелось здание с хостелом и магазинами. Видео Общество, 00:57
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Глава МИД Франции допустила возобновление звонков Макрона Путину Политика, 00:44
МИД заявил об отношениях России и США на грани вооруженного конфликта Политика, 00:43
Кадры драки между украинскими и российскими депутатами в Анкаре. Видео Политика, 00:33
«Коммерсантъ» узнал о деле против профессора РАО за растраты на саму себя Общество, 00:25
Как украинские военные сбили над Киевом свой же беспилотник. Видео Политика, 00:21
Подросток пострадал при падении лифта с 11-го этажа в Москве Общество, 00:16
Объем переводов из России в Казахстан вырос почти в три раза Финансы, 00:00
Общество ,  
0 

В тюменском селе пожарные смогли спасти от пожара тысячу домов

Пожар в тюменском селе Успенка локализовали, от огня спасли 1 тыс. домов — МЧС

Спасателям и пожарным удалось локализовать пожар в селе Успенка в Тюменской области, сообщили в МЧС.

Пожаром были охвачены 13 домов, от огня удалось спасти тысячу домов в селе. Из домов эвакуировали 78 человек. Также в превентивных целях вывезли 45 человек из дома престарелых «Милосердие» эвакуировано 45 маломобильных человек и 370 детей из детского психоневрологического диспансера.

На кадрах с места тушения видно, как пожарные проливают загоревшиеся дома, а трактор делает противопожарную полосу.

В тюменском селе пожарные смогли спасти от пожара тысячу домов
Video

Теги
Тюменская область пожары село
Материалы по теме
В селе Успенка в Тюменской области загорелись 13 жилых домов
Общество
Как наутро выглядит поселок, в котором сгорели 100 домов. Видео
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter