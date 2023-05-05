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В тюменском селе пожарные смогли спасти от пожара тысячу домов
Пожар в тюменском селе Успенка локализовали, от огня спасли 1 тыс. домов — МЧС
Спасателям и пожарным удалось локализовать пожар в селе Успенка в Тюменской области, сообщили в МЧС.
Пожаром были охвачены 13 домов, от огня удалось спасти тысячу домов в селе. Из домов эвакуировали 78 человек. Также в превентивных целях вывезли 45 человек из дома престарелых «Милосердие» эвакуировано 45 маломобильных человек и 370 детей из детского психоневрологического диспансера.
На кадрах с места тушения видно, как пожарные проливают загоревшиеся дома, а трактор делает противопожарную полосу.