Нефтеперерабатывающий завод Shell загрелся под Хьюстоном, есть пострадавшие

На нефтеперерабатывающем Shell в Техасе произошел пожар

На нефтеперерабатывающем заводе Shell недалеко от Хьюстона (штат Техас) произошел пожар, сообщает Reuters.

По словам источников агентства, загорелась установка по производству альфа-олефинов. Над заводом поднимается большой столб черного дыма.

Агентство BNO News передает в Twitter, что перед этим на НПЗ был слышен звук взрыва. В чем причина произошедшего, пока не уточняется.

По данным местного телеканала KHOU-TV, два человека получили ранения. Все сотрудники были эвакуированы.

Reuters сообщает, что, несмотря на это, работы на расположенном неподалеку НПЗ мексиканской Pemex продолжились.

В начале января крупный пожар произошел на химическом заводе в штате Нью-Джерси в городе Пассаик. Огонь охватил несколько зданий производственного комплекса.