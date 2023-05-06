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На нефтеперерабатывающем Shell в Техасе произошел пожар

Нефтеперерабатывающий завод Shell загрелся под Хьюстоном, есть пострадавшие

На нефтеперерабатывающем заводе Shell недалеко от Хьюстона (штат Техас) произошел пожар, сообщает Reuters.

По словам источников агентства, загорелась установка по производству альфа-олефинов. Над заводом поднимается большой столб черного дыма.

Агентство BNO News передает в Twitter, что перед этим на НПЗ был слышен звук взрыва. В чем причина произошедшего, пока не уточняется.

По данным местного телеканала KHOU-TV, два человека получили ранения. Все сотрудники были эвакуированы.

Reuters сообщает, что, несмотря на это, работы на расположенном неподалеку НПЗ мексиканской Pemex продолжились.

В начале января крупный пожар произошел на химическом заводе в штате Нью-Джерси в городе Пассаик. Огонь охватил несколько зданий производственного комплекса.

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