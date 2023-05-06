В Берлине перестал действовать запрет на украинский флаг 9 Мая и остался для флага России

В Берлине сняли запрет на флаг Украины к 9 Мая и оставили на флаг России

Административный суд Берлина снял запрет на украинские флаги у советских мемориалов в парках Трептов, Тиргартен и Шенхольцер-Хайде во время празднования 9 Мая. Об этом сообщает Tagesspiegel со ссылкой на адвоката Патрика Хайнеманна.

«Суд подтвердил наше юридическое заключение: запрет на украинские флаги является <...> незаконным. Любой, кто пользуется своим правом публично признавать украинскую нацию и ее исторические жертвы в разгроме национал-социализма, не представляет угрозы общественной безопасности», — сказал Хайнеманн.

Адвокат подал экстренное заявление в административный суд в связи с запретом на использование украинских флагов и украинской символике 8 и 9 мая. Полиция Берлина сообщила в своем Twitter, что не будет обжаловать решение. Сотрудники правоохранительных органов собирались ограничить использование российской и украинской символики, в том числе портреты лидеров России и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского. Также был введен запрет на советскую символику и на буквы Z и V, которые российские военные наносят на военную технику в зоне военной операции на Украине. Его отменять не стали.

В прошлом году полиция Берлина также запретила публичную демонстрацию российского и украинского флагов, а также георгиевскую ленточку на публичных мероприятиях в честь Дня Победы. Власти объяснили это желанием предотвратить провокации и дальнейшую эскалацию конфликта. Позже сенат Берлина разрешил использование украинского флага на мероприятия 8 и 9 мая, запрет остался только для территорий ряда мемориалов.