Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 6 мая
EUR ЦБ: 84,91 (-2,09) Инвестиции, 05 мая, 16:30 Курс доллара на 6 мая
USD ЦБ: 76,82 (-1,79) Инвестиции, 05 мая, 16:30
В Берлине сняли запрет на флаг Украины к 9 Мая и оставили на флаг России Политика, 02:26
Анкара предупредила о росте цен на продукты без продления зерновой сделки Политика, 02:21
Туроператоры раскритиковали идею Бали ввести очередь на посещение острова Общество, 02:00
Telegraph узнал о запрете принцу Гарри надеть военную форму на коронацию Общество, 02:00
В Глазове ввели режим повышенной готовности из-за птичьего гриппа Общество, 01:23
В Киеве заметили падение эффективности HIMARS из-за российских «глушилок» Политика, 01:19
СК оценит действия депутата Украины после драки с делегатом России Политика, 01:01
Ждать ли краха рубля в ближайшие месяцы?
Узнаем мнение ведущих экономистов России на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
МИД назвал неуважением слова Салливана о соблюдении санкций Узбекистаном Политика, 01:00
Минцифры вернуло проект о едином реестре воинского учета после сбоя Технологии и медиа, 00:40
На нефтеперерабатывающем Shell в Техасе произошел пожар Общество, 00:26
В Великобритании пройдет коронация Карла III Политика, 00:01
Станет ли «Зенит» чемпионом на глазах у «Спартака». Интриги тура РПЛ Спорт, 00:00
Конец американской мечты. Почему граждане США массово эмигрируют в Европу Pro, 00:00
Москалькова заявила о более 30 найденных без вести пропавших на Украине Политика, 05 мая, 23:57
Политика ,  
0 

В Берлине сняли запрет на флаг Украины к 9 Мая и оставили на флаг России

В Берлине перестал действовать запрет на украинский флаг 9 Мая и остался для флага России

Административный суд Берлина снял запрет на украинские флаги у советских мемориалов в парках Трептов, Тиргартен и Шенхольцер-Хайде во время празднования 9 Мая. Об этом сообщает Tagesspiegel со ссылкой на адвоката Патрика Хайнеманна.

«Суд подтвердил наше юридическое заключение: запрет на украинские флаги является <...> незаконным. Любой, кто пользуется своим правом публично признавать украинскую нацию и ее исторические жертвы в разгроме национал-социализма, не представляет угрозы общественной безопасности», — сказал Хайнеманн.

Адвокат подал экстренное заявление в административный суд в связи с запретом на использование украинских флагов и украинской символике 8 и 9 мая. Полиция Берлина сообщила в своем Twitter, что не будет обжаловать решение. Сотрудники правоохранительных органов собирались ограничить использование российской и украинской символики, в том числе портреты лидеров России и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского. Также был введен запрет на советскую символику и на буквы Z и V, которые российские военные наносят на военную технику в зоне военной операции на Украине. Его отменять не стали.

В прошлом году полиция Берлина также запретила публичную демонстрацию российского и украинского флагов, а также георгиевскую ленточку на публичных мероприятиях в честь Дня Победы. Власти объяснили это желанием предотвратить провокации и дальнейшую эскалацию конфликта. Позже сенат Берлина разрешил использование украинского флага на мероприятия 8 и 9 мая, запрет остался только для территорий ряда мемориалов.

Теги
Берлин Германия 9 Мая флаг Украина Россия СССР
Материалы по теме
Дания и Германия назвали сроки передачи Украине 80 танков Leopard
Политика
Медведев предложил Германии и Италии создать ордена Гитлера и Муссолини
Политика
Власти не станут отменять парад 9 Мая после попытки атаки на Кремль
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter