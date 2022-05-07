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Сенат Берлина разрешил использование украинского флага 8 и 9 мая

Фото: Lisi Niesner / Reuters
Фото: Lisi Niesner / Reuters

Сенат Берлина разрешил использование украинского флага на мероприятиях 8 и 9 мая, запрет коснется лишь только территорий ряда мемориалов. Об этом говорится в заявлении управления сената Берлина по вопросам внутренних дел, цифровизации и спорта.

«Украинские флаги разрешены в Берлине также 8 и 9 мая», — говорится в сообщении. Запрет коснется лишь 15 мемориалов, где соответствующие правила призваны обеспечить «достойное и мирное» проведение памятных мероприятий. На этих территориях не допускается «никаких флагов или военной символики», исключение будет сделано только для ветеранов Второй мировой войны, а также послов и их делегаций.

Посол счел «пощечиной» Киеву запрет носить флаг Украины в Берлине 9 мая
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Андрей Мельник

Также власти столицы ФРГ намерены пресекать публичное одобрение боевых действий на Украине на «пророссийских мероприятиях».

Ранее полиция Берлина запретила публичную демонстрацию российского и украинского флагов, а также георгиевскую ленточку на публичных мероприятиях в честь Дня Победы. Местные власти объяснили ограничение желанием предотвратить провокации и дальнейшую эскалацию конфликта. Всем, кроме ветеранов Второй мировой войны, в эти два дня запретили носить военную форму.

На Украине негативно отреагировали на такое решение берлинских властей. Посол в ФРГ Андрей Мельник назвал это пощечиной Киеву и гражданам Украины. Посол назвал запрет берлинской полиции бестактным, а само решение — политическим. Мельник написал пост в Twitter с просьбой к властям Берлина отменить ограничение.

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Украина флаг Берлин Германия 9 Мая
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