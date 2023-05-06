Минцифры вернуло проект о едином реестре воинского учета после сбоя

Минцифры вернуло проект постановления правительства о едином реестре воинского учета, ранее пропавшего с портала проектов нормативных правовых актов. Об этом ведомство сообщило ТАСС.

«Технический сбой. Все восстановлено», — говорится в сообщении Минцифры. Как убедился корреспондент РБК, проект был переопубликован.

Ранее министерство опубликовало проект постановления правительства о создании единого электронного реестра воинского учета в России. Он должен быть создан до 31 декабря 2023 года, а в 2024 будет постепенно введен в эксплуатацию. С 1 января 2025 года Минобороны начнет его использовать.

Работа над созданием реестра будет вестись в три этапа. Первый будет запущен 1 июля, с момента вступления постановления в силу. На нем Минцифры может обеспечить создание и ввод в эксплуатацию реестра. Второй этап начнется 1 января и закончится 31 декабря 2024 года. В эти сроки пройдет «методическое обеспечение деятельности военных комиссариатов, осуществляющих внесение в него сведений» и подготовка к передаче реестра в полноценное использование. Третий, заключительный этап — переход реестра к Минобороны. Ведомство будет обеспечивать формирование записей воинского учета и использовать реестр.

В списке данных, которые будут содержаться в реестре — более 20 строк. Туда будут вноситься личная информация (ФИО, дата рождения, пол), сведения о документе, удостоверяющем личность, СНИЛС, ИНН и др.

В ноябре 2022 года, после начала мобилизации в России, президент Владимир Путин поручил Минцифры и Федеральной налоговой службе при участии Минобороны создать государственный информационный ресурс «с данными, необходимыми для актуализации документов воинского учета», до 1 апреля 2024 года. 11 апреля Госдума приняла поправки в законодательство, предусматривающее появление этого реестра.