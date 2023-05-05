Виктор Орбан (Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Часть Украины — «древняя венгерская территория», заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth, передает 168.hu.

Хотя сейчас эта земля принадлежит Украине, там живут венгры и страдания украинского народа затрагивают и их, отметил Орбан. Поэтому, по его словам, венгры больше, чем какой-либо еще народ в Европе, стремится к достижению мира на Украине.

Закарпатье, которое сейчас входит в состав Украины, было частью Венгрии до 1920 года. Согласно переписи 2001 года, в Закарпатской области жило около 150 тыс. венгров. В 2018 году газета Magyar Hang со ссылкой на исследование Закарпатского венгерского института имени Ференца Ракоци II и Национального института политических исследований сообщила, что их количество в регионе уменьшилось на 21 тыс. и составляет примерно 131 тыс. человек.

Летом прошлого года министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о готовности Будапешта принять меры, если понадобится спасти и защитить венгров в Закарпатской области. «В наших интересах как можно скорее установить мир к востоку от нас, потому что тогда можно будет избежать опасных сценариев, разработанных для спасения и защиты 150 тыс. венгров, проживающих в Закарпатье», — сказал он.